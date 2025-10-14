Paro nacional en el SAT no afectará gravemente: Sheinbaum

Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron este martes 14 de octubre un paro nacional en modalidad de “brazos caídos”, con el fin de exigir mejoras salariales, respeto a derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.

El movimiento, convocado en 162 oficinas recaudadoras del país, responde a la falta de ajuste en los sueldos conforme al salario mínimo vigente, así como a condiciones laborales precarias que, aseguran, se han mantenido por años sin solución.

Entre las principales demandas se encuentra la aplicación del aumento del 12% al salario mínimo de 2025, pago de horas extra, equidad salarial entre personal sindicalizado y de confianza, así como infraestructura adecuada y materiales básicos para realizar sus funciones.

Los trabajadores también denunciaron la carencia de apoyos para mujeres embarazadas o en lactancia y advirtieron que podrían realizar bloqueos si no reciben una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

Oficinas afectadas y servicios interrumpidos

El paro afectó la atención presencial en múltiples oficinas del SAT, incluyendo los módulos del Valle, Distrito Federal 1, 2, 3 y 4, así como la oficina Oasis, en la Ciudad de México.

Aunque los servicios digitales permanecen activos, los contribuyentes que tenían citas presenciales enfrentaron cancelaciones o reprogramaciones.

En redes sociales, usuarios reportaron problemas en trámites como la obtención de la e.firma, inscripción al RFC y emisión de facturas.

“No estamos en contra del contribuyente, estamos en contra de la injusticia laboral dentro de la institución”, se lee en varios mensajes difundidos en X por los trabajadores inconformes.

“El tema está siendo atendido”: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el paro nacional del SAT está siendo atendido por el director del organismo, Antonio Martínez Dagnino, y el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López.

La mandataria reconoció el derecho de los empleados a manifestarse, pero minimizó el alcance del movimiento:

“En realidad son pocos los trabajadores que están planteando el paro nacional, sin embargo, se les atiende a todos”.

Sheinbaum añadió que se dará información detallada más adelante sobre el número de oficinas cerradas y reiteró que no se prevén afectaciones graves para los contribuyentes.

“Una vez que tengamos conocimiento de si hubo oficinas cerradas y cuántas, ya podríamos estar dando información a través del SAT, no es algo que vaya a generar un problema grave”, puntualizó.

Comentarios