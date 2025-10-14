Paro nacional en el SAT no afectará gravemente: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum informó que el tema es atendido por el director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y aseguró que el movimiento no generará afectaciones graves
Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron este martes 14 de octubre un paro nacional en modalidad de “brazos caídos”, con el fin de exigir mejoras salariales, respeto a derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.
El movimiento, convocado en 162 oficinas recaudadoras del país, responde a la falta de ajuste en los sueldos conforme al salario mínimo vigente, así como a condiciones laborales precarias que, aseguran, se han mantenido por años sin solución.
Entre las principales demandas se encuentra la aplicación del aumento del 12% al salario mínimo de 2025, pago de horas extra, equidad salarial entre personal sindicalizado y de confianza, así como infraestructura adecuada y materiales básicos para realizar sus funciones.
Los trabajadores también denunciaron la carencia de apoyos para mujeres embarazadas o en lactancia y advirtieron que podrían realizar bloqueos si no reciben una respuesta inmediata por parte de las autoridades.
Oficinas afectadas y servicios interrumpidos
El paro afectó la atención presencial en múltiples oficinas del SAT, incluyendo los módulos del Valle, Distrito Federal 1, 2, 3 y 4, así como la oficina Oasis, en la Ciudad de México.
Aunque los servicios digitales permanecen activos, los contribuyentes que tenían citas presenciales enfrentaron cancelaciones o reprogramaciones.
En redes sociales, usuarios reportaron problemas en trámites como la obtención de la e.firma, inscripción al RFC y emisión de facturas.
“No estamos en contra del contribuyente, estamos en contra de la injusticia laboral dentro de la institución”, se lee en varios mensajes difundidos en X por los trabajadores inconformes.
“El tema está siendo atendido”: Sheinbaum
Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el paro nacional del SAT está siendo atendido por el director del organismo, Antonio Martínez Dagnino, y el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López.
La mandataria reconoció el derecho de los empleados a manifestarse, pero minimizó el alcance del movimiento:
“En realidad son pocos los trabajadores que están planteando el paro nacional, sin embargo, se les atiende a todos”.
Sheinbaum añadió que se dará información detallada más adelante sobre el número de oficinas cerradas y reiteró que no se prevén afectaciones graves para los contribuyentes.
“Una vez que tengamos conocimiento de si hubo oficinas cerradas y cuántas, ya podríamos estar dando información a través del SAT, no es algo que vaya a generar un problema grave”, puntualizó.
