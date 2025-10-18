PC alerta por incremento del Río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió este sábado una alerta preventiva por el aumento en los niveles del Río Pánuco, que podría afectar zonas de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, y Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz.

Ante el incremento de los niveles del Río Pánuco, exhortamos a la población de Tampico y Ciudad Madero, #Tamaulipas, y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, #Veracruz, a informarse y seguir las indicaciones de las autoridades, ante un posible aumento en su nivel durante este… pic.twitter.com/fGEJJJcffd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 18, 2025

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil estatal y municipal, así como identificar rutas de evacuación y refugios temporales, evitar cruzar puentes o caminos inundados, y tener lista una mochila de emergencia con documentos, agua, alimentos y medicamentos.

En caso de emergencia, la CNPC indicó comunicarse al 911 o a la Unidad Municipal de Protección Civil correspondiente, recordando que estas medidas buscan reducir riesgos en comunidades cercanas al río.

