'Pemex arrastra la maldita deuda de Calderón y Peña': Presidencia

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Paquete Económico 2026 garantiza la continuidad de los programas del Bienestar, como pensiones a adultos mayores, becas estudiantiles y apoyos a mujeres de 60 a 64 años.

Subrayó que rubros como salud, educación, vivienda e infraestructura pública también tendrán aumentos presupuestales.

Al mismo tiempo, destacó que los gastos operativos del Gobierno se reducirán, sin afectar servicios ni programas sociales, y que los salarios de altos funcionarios no tendrán incrementos.

Ingresos con nueva estrategia fiscal

La mandataria explicó que los ingresos federales aumentarán con la nueva Ley de Aduanas, el fortalecimiento del Plan México para producir más dentro del país, y la intensificación del combate a la evasión fiscal y a las factureras.

“Queremos que se pague lo justo y acabar con las facturas falsas que siguen circulando”, enfatizó.

Pemex, el mayor reto financiero

Uno de los puntos centrales fue el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sheinbaum aseguró que la empresa enfrenta un vencimiento de deuda por $250 mil millones de pesos en 2026, lo que calificó como una herencia “irresponsable y corrupta” de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña nos toca pagarla a nosotros”, sentenció, al mostrar gráficas del aumento de pasivos de la empresa entre 2007 y 2018.

Deuda en aumento, producción en caída

La presidenta señaló que la deuda de Pemex pasó de $46 mil a $60 mil millones de dólares durante Calderón, y de 60 mil a 105 mil millones en el sexenio de Peña, con Emilio Lozoya al frente.

Sin embargo, durante esos años la producción de gasolina y diésel cayó de 718 mil barriles diarios en 2012 a 324 mil en 2018, mientras que la petroquímica bajó de 10.6 millones a 5 millones de toneladas.

“Se endeudó Pemex, pero no hubo más producción ni beneficios para el país”, reprochó.

Rescate y mejores perspectivas

Sheinbaum destacó que su administración ayuda a Pemex a cubrir intereses con apoyo de Hacienda, lo que abarata costos financieros. Este año, dijo, se logró un movimiento que permitió mejorar la calificación crediticia de Pemex, luego de años de deterioro.

Asimismo, resaltó que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha incrementado la elaboración de gasolinas y diésel, tendencia que continuará en 2026.

“El rescate de Pemex es indispensable para la soberanía energética del país”, concluyó.

