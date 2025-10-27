Cerrar X
Nacional

Pemex pierde $45,055 millones en nueve meses del 2025

La empresa destinó $110.600 millones de pesos a inversión capital hasta el mes de septiembre, enfocada en exploración, extracción y rehabilitación de refinerías

  • 27
  • Octubre
    2025

La empresa Petróleos Mexicanos perdió 45,055 millones de pesos en los nueve primeros meses del año, lo que representa nueve veces menos a lo registrado en 2024.

Pemex perdió $61,242 millones de pesos en el tercer trimestre, también por debajo de las pérdidas registradas el año anterior.

Durante una conferencia de prensa, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, calificó como “un hito para comprender costos y esfuerzos” los recientes cambios legales que simplificaron su estructura corporativa.

Recordó que Pemex presentó su Plan Estratégico 2025-2035, para mejorar las condiciones operativas y financieras de la petrolera, alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar su viabilidad en el corto, mediano y largo plazo.

Por su parte, el director corporativo de Finanzas, Juan Carlos Carpio, explicó que la estrategia de financiamiento permitirá reducir hasta un 32% la deuda a corto plazo y 10% la deuda total.

En el plano operativo, se promedió una producción de hidrocarburos líquidos de 1.65 millones de barriles diarios.


