Peña Nieto, en la mira de la FGR por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía General de la República informó que mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las autoridades, la primera carpeta incluye denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL y los delitos son tanto de carácter electoral como patrimonial; en esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los próximos meses.

Asimismo, la Fiscalía General de la República está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales.

Mientras que, la tercera carpeta de investigación es por enriquecimiento ilícito y en ella los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes.

¿Adelanta anuncio en la mañanera?

Hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si existían denuncias en contra de exmandatarios y dijo que la Fiscalía General de la República las daría a conocer.

"No creo que (la Fiscalía) tenga algún problema con informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias. La Fiscalía, que es autónoma, va actuar como corresponde", comentó.

Asimismo, dijo que si existen suficientes elementos contra los expresidentes de México serán investigados, pues su Gobierno "no es cómplice de nadie".

"Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Yo estoy aquí por decisión del pueblo de México, a mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados; al contrario, yo padecí de los potentados, no de todos, pero sí de los más representativos", añadió.

Cabe señalar que López Obrador en reiteradas ocasiones ha dicho que su fuerte no es la venganza y que sólo investigaría a los expresidentes si el pueblo así lo decidía; sin embargo, el año pasado, se realizó un referendo nacional sobre si se debía juzgar a expresidentes, pero no alcanzó el 40% de la participación para que fuera vinculante y los detractores señalaron que el gobierno no necesitaba la bendición del público para juzgar a personas acusadas de crímenes.

Tras la huella de Enrique Peña Nieto

Por otra parte, a inicios de julio el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dio a conocer que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto debido a que presuntamente había recibido transferencias millonarias.

"Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y el año 2022", detalló el titular de la UIF.

EPN contesta ante señalamientos

Luego de que Gómez diera a conocer las presuntas transferencias millonarias que recibió Peña Nieto, éste respondió a los señalamientos.

"En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia", explicó.