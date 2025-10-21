Permanecen incomunicadas 112 localidades tras las lluvias

El Gobierno de México informó que 112 localidades permanecen incomunicadas tras las fuertes lluvias que afectaron varias regiones del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalló que las comunidades afectadas se distribuyen de la siguiente manera: 74 en Hidalgo, 7 en Puebla y 31 en Veracruz. En el caso de Hidalgo, la coordinadora Laura Velázquez precisó que este martes se podrá acceder finalmente a 10 localidades.

Las lluvias también ocasionaron 481 incidencias en carreteras estatales de cinco estados, de las cuales 164 ya fueron atendidas. Además, 42 puentes están siendo reparados.

En el sector educativo, 1,297 escuelas resultaron afectadas; de ellas, 80 ya han recibido atención o están en proceso de atención.

👉 Destacó que actualmente están en atencion 112 localidades que se encuentran sin comunicación de 288 iniciales.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en el restablecimiento del suministro eléctrico: 96.6% en Hidalgo, 99.6% en Puebla, 100% en Querétaro y San Luis Potosí, y 99.9% en Veracruz.

El Gobierno recordó que a partir del miércoles 22 de octubre iniciará la entrega de un apoyo económico a los damnificados por las lluvias.

