Perú ratifica inmunidad diplomática de México en Lima

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Perú confirmó que respetará las inmunidades diplomáticas de México en su territorio, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, entre ellos la residencia oficial, así como sus bienes y archivos.

De acuerdo con una nota informativa publicada por la Cancillería mexicana, la ratificación fue hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano con base en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963.

La SRE señaló además que México reiteró su solicitud de salvoconducto para Betssy Betzabet Chávez Chino, ex primera ministra peruana y asilada política desde inicios de noviembre, quien permanece en la embajada mexicana en Lima.

La petición se sustenta en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que obliga a los Estados a permitir el traslado seguro de personas reconocidas como asiladas.

El pronunciamiento ocurre el mismo día en que la justicia peruana ordenó cinco meses de prisión preventiva y la captura nacional e internacional de Chávez, acusada de coautora del delito de rebelión por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso.

Las tensiones entre ambos gobiernos se mantienen desde que México otorgó el asilo, situación que llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas.

Esta semana, Lima anunció que demoraría la decisión sobre el salvoconducto solicitado por México, argumentando que consultaría a países de la OEA sobre la aplicación de la convención de asilo.

Tras el otorgamiento del asilo, el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, acusando una “reiterada injerencia” en asuntos internos, señalamiento rechazado por México.

Comentarios