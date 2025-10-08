Cerrar X
Pide Gobierno aclarar ataque contra el presidente de Ecuador

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a resolver el caso por la vía pacífica y pidió conocer primero las circunstancias del ataque

  • 08
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles “aclarar” el presunto atentado contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ocurrido el martes en la provincia de Cañar, antes de emitir cualquier opinión definitiva sobre los hechos.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su gobierno repudia cualquier tipo de violencia, pero subrayó la necesidad de conocer con precisión lo ocurrido.

“Primero tiene que aclararse en qué circunstancias se dio, nosotros nunca vamos a estar a favor de un atentado, jamás. Cualquier decisión en un país tiene que hacerse de manera pacífica”, expresó.

La mandataria precisó que, según la información disponible, el incidente no se trató de un ataque armado, sino de agresiones con piedras contra el vehículo presidencial ecuatoriano.

“Más que atentado fueron pedradas que se dieron a un auto, porque el atentado podría parecer con arma de fuego o algo así, fueron pedradas de un grupo contra su vehículo, pero de cualquier manera nosotros siempre buscamos soluciones pacíficas en cualquier circunstancia”, añadió.

El ataque a Noboa ocurrió en medio de protestas indígenas

El presunto atentado tuvo lugar la tarde del martes en Cañar, al sur de Ecuador, mientras Daniel Noboa realizaba una gira oficial.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, un grupo de manifestantes indígenas bloqueó una carretera y lanzó piedras contra la caravana presidencial, causando daños en los vehículos.

Aunque la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó una denuncia por presunto intento de asesinato, asegurando que un proyectil de arma de fuego impactó el vehículo de Noboa, las grabaciones oficiales no confirman este hecho.

Cabe señalar que el mandatario ecuatoriano resultó ileso y continuó con sus actividades programadas.


