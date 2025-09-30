Pide Gobierno investigación tras muerte de mexicano en Dallas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este martes sobre la muerte de Miguel Ángel García Hernández, migrante mexicano de 32 años que falleció tras un tiroteo registrado en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, Texas.

“Se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá y se está en contacto con la familia, hay tanto apoyo económico, moral y si quieren presentar una denuncia darles todo el apoyo”, explicó la mandataria.

Sheinbaum recordó que su gobierno ha enviado cartas diplomáticas en este y otros casos de abusos contra migrantes para exigir que se investigue a fondo.

Señaló que, aunque la seguridad de los mexicanos en EUA corresponde a las autoridades locales, México interviene con protección consular y asesoría jurídica cuando se registran violaciones a sus derechos.

“Lo que nosotros hacemos es mostrar nuestro desacuerdo con las políticas antiinmigrantes y acompañar a las familias con abogados en caso de denuncias”, puntualizó.

¿Qué ocurrió en el tiroteo?

El ataque tuvo lugar el 24 de septiembre, cuando Joshua Jahn, de 29 años, se apostó en el techo de un edificio frente a la sede del ICE en Dallas y abrió fuego de manera indiscriminada antes de suicidarse.

La agresión dejó tres víctimas:

Norlan Guzmán Fuentes, salvadoreño de 37 años, murió el mismo día

Miguel Ángel García Hernández, mexicano, sobrevivió seis días y falleció este martes

Un tercer hombre aún permanece hospitalizado

La vida de García Hernández

El migrante mexicano llegó a Estados Unidos a los 13 años y trabajaba como pintor. En agosto había sido detenido por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol y posteriormente trasladado al ICE para enfrentar un proceso de deportación.

Tras el tiroteo, el presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó la violencia a los demócratas, acusándolos de “demonizar” a las fuerzas del orden y de pedir la eliminación del ICE.

Frente a estas declaraciones, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que México seguirá exigiendo respeto y justicia para sus ciudadanos en el extranjero.

“Si hay una violación, intervenimos con protección consular y en todos los foros en los que estamos defendemos a los mexicanos en el exterior”, concluyó.

Comentarios