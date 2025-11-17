Cerrar X
Nacional

Pide México a EUA operar AICM y AIFA como sistema integrado

Claudia Sheinbaum confirmó reuniones con el Departamento de Transporte de EUA para discutir la distribución de vuelos entre el AICM y el AIFA

  • 17
  • Noviembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno sostuvo nuevas reuniones con el Departamento de Transporte de Estados Unidos para revisar la distribución de vuelos de aerolíneas estadounidenses entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Impulsar ambos aeropuertos es obligación del Estado”

Sheinbaum subrayó que la delegación mexicana insistió en que el AICM y el AIFA deben operar como un sistema integrado, no como instalaciones en competencia.

“Es obligación del gobierno de México impulsar los dos aeropuertos”, afirmó, al pedir al gobierno estadounidense reconocer la importancia de fortalecer ambas terminales con rutas comerciales.

Redistribución de slots y nuevo sistema digital

La mandataria recordó que, previo al encuentro bilateral, México realizó una redistribución de slots en el AICM, en un esquema que calificó como competitivo y acordado con aerolíneas internacionales.

Adelantó que en 2026 entrará en operación un sistema digital avanzado para gestionar slots, con el objetivo de mejorar la transparencia y la competencia entre compañías aéreas.

Sobre el AIFA, aseguró que las aerolíneas de carga están satisfechas con el funcionamiento de la terminal.

Agregó que sostuvo reuniones directas con ejecutivos del sector para revisar procesos aduanales y aseguró que el gobierno federal las acompañará para resolver cualquier obstáculo.

Negociaciones continuarán con EUA

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal señaló que las pláticas con autoridades de Estados Unidos continuarán en las próximas semanas, con la expectativa de alcanzar acuerdos sobre el número de vuelos que podrían ser reasignados entre ambas terminales.

 


Comentarios

