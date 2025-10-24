Cerrar X
Nacional

Pide México calma ante ruptura comercial entre EUA y Canadá

Claudia Sheinbaum llamó a esperar el rumbo de las negociaciones tras la cancelación del diálogo entre Estados Unidos y Canadá

  • 24
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó este viernes a mantener la calma ante la cancelación de las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá, anunciada por el presidente Donald Trump.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que México esperará el desarrollo del diálogo entre ambos países antes de fijar una postura o tomar acciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Vamos a esperar cómo avanzan estas negociaciones, ayer hizo tres publicaciones en su red social, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona la relación con Canadá”, expresó.

México avanza en la revisión del T-MEC

Sheinbaum destacó que México mantiene un avance sólido en las revisiones solicitadas por Estados Unidos, relacionadas con presuntas barreras comerciales dentro del acuerdo.

“Vamos muy bien en el avance de las revisiones que ellos plantearon sobre algunos puntos que consideran barreras al tratado comercial, muchas de ellas no las consideramos así, pero va bastante adelantado”, afirmó.

Además, informó que el secretario de Economía viajará la próxima semana a la Plataforma Económica de Cooperación (PEC) para continuar los trabajos vinculados al tratado comercial trilateral.

Tensión entre Washington y Ottawa

Trump dio por terminadas las conversaciones comerciales el jueves por la noche, luego de que la provincia canadiense de Ontario difundiera un video con el expresidente Ronald Reagan hablando sobre las virtudes del libre comercio.

El mandatario estadounidense acusó a Canadá de intentar influir en la Corte Suprema, que analiza un desafío a su política arancelaria global.

Por su parte, el primer ministro Mark Carney había eliminado la mayoría de los aranceles de represalia impuestos por su antecesor, Justin Trudeau.

Especialistas en comercio internacional advierten que romper el esquema trilateral del T-MEC implicaría un proceso legislativo complejo, pues el acuerdo fue ratificado por los congresos de los tres países.

A pesar del clima de incertidumbre, el gobierno mexicano mantendrá su compromiso con la estabilidad comercial y la cooperación regional, insistió la titular del Poder Ejecutivo federal.

 


