Pide niño ayuda en búsqueda de su osito

Dicha búsqueda se realiza en San Mateo en Oxtotitlán en Toluca, Estado de México.

Una tierna búsqueda se ha lanzado en Internet para localizar el "Sr. Osito", el peluche de apego de un niño de 2 años.

La familia de Emi, como se llama el niño, han colocado letreros con la foto del osito de peluche que ayude a localizarlo.

Estos carteles fueron pegados en postes y en negocios en las inmediaciones de San Mateo en Oxtotitlán en Toluca, Estado de México.

"Hola, salí a pasear con mi papá y perdí a mi oso. Si lo encontraste ayudame a que regrese conmigo", se puede leer en parte del mensaje.

Detalla que se trata del juguete de apego del pequeño Emi y por ello la importancia para localizarlo.

El peluche es pequeño, mide 15 cms aproximadamente.

¿Qué son los objetos de transición?

En algunos casos, los más pequeños de la casa, le dan un valor sentimental a una mantita, un peluche o cualquier otro objeto, lo que se conoce como un objeto de transición o de apego.

Su importancia radica en que estos objetos representan el apego que el bebé siente por sus padres, y le ayuda a controlar la ansiedad por separación en determinados momentos.

Si el niño pierde su objeto de apego sentirá una profunda tristeza, y por mucho que nos empeñemos en buscar sustituto no lo conseguiremos. Y es que el objeto transicional no puede cambiarse por otro, a no ser que sea el propio niño quien decida sustituirlo.

