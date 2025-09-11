Cerrar X
Pipa de gas siniestrada no contaba con pólizas de seguro

Clara Brugada ofreció una actualización de los lesionados y precisó que el accidente dejó cuatro fallecidos y 90 lesionados

  • 11
  • Septiembre
    2025

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofreció una actualización de los lesionados y precisó que el accidente dejó seis fallecidos y 90 lesionados.

El camión de gas involucrado en el vuelco y posterior explosión en un vialidad de la alcaldía Iztapalapa, que dejó seis muertos y 90 lesionados, la mayoría por quemaduras de segundo y tercer grado, no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigentes, informó  la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

“En lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado”, señaló la ASEA, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En un comunicado, la ASEA dijo que en el ámbito de sus atribuciones como órgano regulador del sector hidrocarburos, esta Agencia dará puntual seguimiento a los hechos y "en caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan conforme a la normatividad vigente".

Además, indicó que inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, comenzaron los protocolos técnicos para la elaboración del informe de causa raíz, conforme a la normatividad que rige a esta institución.

Y también que de manera paralela lleva a cabo el rastreo de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado. La razón social identificada es Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y que forma parte de Grupo Tomza.

Empresa dueña de la pipa dice que sí cuenta con pólizas vigentes 

Por su parte Transportadora Silza, dueña de la pipa, señaló a través de comunicados difundidos en su cuenta de X que cuenta con tres pólizas de seguro vigentes. 

Indicó que las mismas fueron activadas para "hacer frente de manera oportuna a las necesidades que requiere este caso", señalando que se trata de las pólizas obligartorias conforme a la legislación viegente, incluyendo seguro de responsabilidad civil y seguro por daño ambiental. 

Dichas coberturas estarían amparadas hasta el próximo 10 de noviembre por la empresa Chubb Seguros México S. A., y en estas se incluye la cobertura Resposabilidad Civil por el uso y manejo de gas LP. 


