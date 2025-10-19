Plan DN-III-E intensifica ayuda en cinco estados tras lluvias

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continúan con el despliegue del Plan DN-III-E en cinco estados afectados por intensas lluvias, con labores que abarcan evacuación, distribución de víveres y limpieza de infraestructura.

Entre el 9 y 17 de octubre, se han destacado los siguientes avances: mil 752 elementos desplegados, apoyados con 14 aeronaves, maquinaria pesada, una planta potabilizadora, cocinas móviles, un puesto de mando móvil, 50 células de servicio y equipos especializados como drones, lanchas y motosierras.

Hasta ahora se han evacuado 68 personas y distribuido más de 23 mil despensas, 17 mil 600 litros de agua embotellada y mil 51 kits de medicamentos.

Se han habilitado 46 albergues, desazolvado 456 viviendas y 58 escuelas, trabajando especialmente en Tianguistengo, Huehuetla, Zacualtipán, San Bartolo Tutotepec y localidades circunvecinas.

En Puebla, 2 mil 179 efectivos apoyados con cuatro aeronaves, maquinaria pesada, vehículos de volteo, una planta potabilizadora, una cocina móvil y un hospital militar, han evacuado 51 personas, distribuido más de 27 mil 800 despensas, 17 mil 850 raciones de comida caliente y 111 mil litros de agua embotellada.

Se habilitaron seis albergues, desazolvaron 606 viviendas y limpiaron 25 mil metros de calles y avenidas, concentrándose en Huauchinango, Xicotepec, Francisco Z. Mena y Tlacuilotepec.

En Querétaro, 590 elementos con apoyo de maquinaria pesada, camiones de volteo, drones y equipo de limpieza y rescate se han enfocado en Peñamiller, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles.

Se evacuaron 40 personas, repartieron 6 mil 350 despensas, habilitaron cuatro albergues y desazolvaron 100 viviendas y cuatro escuelas.

En San Luis Potosí, 800 efectivos han trabajado en la Huasteca potosina, principalmente en Tamazunchale, Axtla de Terrazas, San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo.

Se evacuaron 94 personas, repartieron 40 mil despensas, 26 mil 700 litros de agua y 2 mil 699 raciones calientes. Se habilitaron siete albergues, desazolvado 588 viviendas y se brindaron 771 consultas médicas.

Veracruz concentra el despliegue más amplio con 3 mil 708 militares, tres aeronaves, tres plantas potabilizadoras, dos hospitales militares, 28 unidades de maquinaria pesada, 22 camiones de volteo y cinco tractocamiones.

En Tuxpan, Álamo, Poza Rica, Ilamatlán y Huayacocotla se evacuaron 166 personas, se repartieron más de 37 mil despensas, 71 mil raciones calientes, 87 mil 900 litros de agua embotellada y 140 mil litros de agua purificada. Se habilitaron 31 albergues, desazolvado mil 768 viviendas y 10 escuelas, y se retiraron 780 árboles caídos, 447 vehículos y más de 127 mil m³ de piedras y tierra.

El Plan DN-III-E sigue activo para restablecer las condiciones de vida de los habitantes en las regiones afectadas.

