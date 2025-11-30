Plan Michoacán reduce homicidios 50% en 20 días, reportan

El Gabinete de Seguridad informó este domingo que, en los primeros 20 días del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, los homicidios en la entidad se redujeron casi 50%.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, subrayó que la seguridad del estado es una prioridad nacional.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein presentamos los avances de seguridad en Michoacán, donde el trabajo coordinado entre las instituciones ha permitido detener a 932 personas por delitos de alto impacto y asegurar casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 30, 2025

Impacto inmediato en la reducción de homicidios

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la estrategia ha mostrado resultados inmediatos. Entre septiembre y noviembre, los homicidios dolosos disminuyeron de 111 a 58. A nivel municipal también se reportaron bajas:

Zamora: de 21 a 15

Morelia: de 14 a 3

Apatzingán: de 11 a 5

Uruapan: de 20 a 7

Más despliegue, armamento y un nuevo cuartel en Uruapan

Tras reuniones con autoridades estatales, municipales y representantes del sector productivo, incluidos empresarios y productores de limón y aguacate, se acordó fortalecer la seguridad en Uruapan con:

Construcción de un cuartel para la Policía Municipal.

Entrega de 4,000 cartuchos.

Provisión en comodato de 1,069 fusiles G3 a la Policía Estatal.

70 fusiles G3 para la Policía Municipal de Uruapan.

El despliegue operativo también se amplió.

El 8 de noviembre llegaron 1,980 elementos adicionales, que se sumaron a los 4,386 ya presentes y los 4,140 de mandos territoriales, para un total de 10,506 efectivos en la entidad.

Resultados del plan: detenciones y aseguramientos

García Harfuch informó que, en este periodo, se han detenido 932 personas por delitos de alto impacto, asegurado casi 23 toneladas de droga, decomisado 924 armas de fuego y desmantelado 17 laboratorios utilizados por grupos criminales.

Operativos navales en el litoral michoacano

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó que la dependencia mantiene una fuerza especial de 1,781 elementos en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, además de operativos con vehículos, helicópteros, drones, binomios caninos y buques desde estados vecinos para reforzar la vigilancia marítima y terrestre.

El Gobierno federal afirmó que continuará reforzando la estrategia para consolidar la paz y recuperar la seguridad en todos los municipios del estado.

Comentarios