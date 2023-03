Planea Elon Musk realizar 'tour' con AMLO por México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el dueño de Tesla, Elon Musk, vendrá a México para realizar un 'tour' por el país ya que esta 'interesado en invertir más en México'.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario estatal señaló que entre los proyectos que se abordaron esta el desarrollo del istmo, una planta de batería en Hidalgo, y el Plan Sonora.

'Quiere venir él, también me mando a decir que si cuando estimo yo que podríamos hacer un recorrido por el país. Hablamos del desarrollo del istmo, hablamos de Hidalgo, para una posible planta de baterías en Hidalgo. Hablé del Plan Sonora con él', comentó López Obrador.

'Estoy pensando en que vaya a Sonora, que vea lo de la planta de energía solar, que se conozca todo lo que es el Plan Sonora; el potencial en cobre, litio, le aclaré que ya se nacionalizó, pero no implica que no podamos ponernos de acuerdo', añadió el mandatario.

De acuerdo con López Obrador, estas visitas servirían para explotar los recursos de México, mismos que serían aprovechados por Musk, detalló que la visita a Sonora sería para presentarle el plan energético que se tiene respecto al litio, mismo que ya se nacionalizó.

'Eso no implica que no podamos ponernos de acuerdo', comentó López Obrador respecto al litio, que se busque use Tesla.