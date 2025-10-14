Plural TV: el canal judicial se renueva con enfoque diverso

A partir del 19 de octubre, el canal del Poder Judicial de la Federación deja atrás su nombre tradicional para convertirse en Plural TV, una señal que promete una programación más cercana, diversa y menos acartonada.

La renovación no solo es de imagen. El canal apuesta por tres líneas narrativas: derechos humanos, educación jurídica y pluralismo cultural, con el objetivo de acercar los temas judiciales a la ciudadanía sin tecnicismos ni solemnidad.

Entre los nuevos contenidos destaca Plural Niñxs, un programa infantil conducido por Karime Montiel, de 12 años, realizado en colaboración con televisoras públicas de México y América Latina. También se estrena La escucha en pleno, donde el escritor y periodista Mardonio Carballo conversará con ministras y ministros de la Suprema Corte sobre los temas que llegan al Pleno.

Otro de los estrenos es La Glosería, conducido por Laura García, que explicará de manera sencilla los conceptos jurídicos que suelen escucharse en las sesiones del tribunal.

El canal también incorporará conductores en cinco lenguas indígenas —tseltal, zoque, purépecha, chinanteco y náhuatl— para fortalecer su enfoque multicultural. Entre ellos, Martín Tonalmeyotl, quien presentará Ombligo de Tierra en náhuatl, y Mikeas Sánchez junto con Rubí Huerta, responsables de OBOM. Otro Beat Otro Mitote, un espacio donde confluyen las músicas tradicionales e indígenas con géneros urbanos como el rap o el reggaetón.

Además, Plural TV iniciará alianzas con otros medios públicos, como Canal del Congreso, Canal 22, Canal 14 y Capital 21, con producciones que pondrán en pantalla la diversidad lingüística y cultural del país.

“Nuestros contenidos contribuirán a la lucha contra la discriminación y el racismo”, señaló Carballo, director general del canal.

La nueva señal podrá verse en 190 de IZZI, 360 de Dish, 639 de SKY y Totalplay, además de justiciatv.mx y redes sociales oficiales.

