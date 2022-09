Política energética no afectará relación con EUA: AMLO

Tras su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ambos coincidieron en que los desacuerdos en la política energética de México no pueden definir la relación entre ambas naciones.

Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente de México calificó como 'muy buena' su encuentro con el secretario de Estado y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo.

Además, indicó que durante la reunión México fijó una postura de respeto a la soberanía del país respecto al tema de la política energética, misma que mencionó fue respaldada por el presidente estadounidense, Joe Biden.

"Fue muy buena conversación y los asuntos más particulares de empresas. Se acordó que se van a seguir atendiendo, pero que no puede ser que eso defina nuestra política en materia de energías y otros temas", señaló.

López Obrador también aclaró que durante el encuentro se descartó cualquier tipo de sanción o castigo a México por la política energética del país, mencionando que ambas partes están de acuerdo en fortalecer las relaciones debido al crecimiento en el comercio entre ambas naciones.

"Ni siquiera se usó la palabra arancel o sanción, nada, nada, nada, porque no hay razón y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones esta creciendo mucho el comercio entre México y EE.UU., está creciendo mucho la inversión", detalló.

Por último, el mandatario federal señaló que durante la reunión este pidió que se respetaran a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y advirtió que ya no se permitiría ningún maltrato.

"Le dijimos que no íbamos nosotros a quedarnos callados si se maltrataba los migrantes y mucho menos donde maltrataba a los mexicanos y hablé del caso del muro, que el presidente Biden ha dicho que no va construir un muro y está cumpliendo, y es el único que no tiene plan de construcción de un muro", concluyó.