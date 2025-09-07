Cerrar X
Nacional

Polonia desmantela laboratorio; detienen a mexicanos

La policía de Polonia desarticuló un laboratorio de metanfetaminas en el condado de Świecie, al norte del país, y detuvo a tres hombres

  • 07
  • Septiembre
    2025

La policía de Polonia desarticuló un laboratorio de metanfetaminas en el condado de Świecie, al norte del país, y detuvo a tres hombres, incluyendo dos ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados a un cártel de América del Norte, posiblemente el de Sinaloa.

Según la Oficina Central de Investigaciones de Polonia (CBŚP), se incautaron cientos de litros de metanfetamina líquida, productos semiacabados y casi 3 toneladas de sustancias químicas para su producción.

El operativo, apoyado por agentes antiterroristas de Bydgoszcz, reveló un laboratorio profesional donde se producían drogas a gran escala.

aeh5.JPG

Se confiscaron más de 300 litros de metanfetamina y BMK, con un potencial de 330 kilos de droga terminada, valorada en el mercado negro en unos 6 millones de zlotys (1.65 millones de dólares).

Los detenidos, un polaco y dos mexicanos, enfrentan cargos por participar en un grupo delictivo organizado y fabricar drogas, según la Fiscalía Nacional en Szczecin.

Los mexicanos habrían supervisado la producción, vinculados a un cártel internacional, informó la CBŚP.


