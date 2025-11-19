Posponen resolución de Javier Duarte para este viernes

La audiencia para definir la libertad anticipada de Javier Duarte entró en su fase más tensa. En el cierre de los alegatos, el exgobernador de Veracruz tomó la palabra, visiblemente molesto, y lanzó una acusación directa contra el fiscal especial de la FGR, Manuel Granados, señalando que ha convertido el proceso en “un circo y un show”, además de faltarle al respeto en repetidas ocasiones durante el proceso.

Duarte relató que, en plena audiencia, Granados lo acusó de haberse robado 60 mil millones de pesos, cifra por la que, recordó, nunca fue procesado ni imputado formalmente y que además hay reparación de daños. “¿Con qué cara lo hacen? Ese es el nivel: acusar sin pruebas. Me he sentido agredido y he pedido que se conduzca con respeto”, reclamó ante la jueza Ángela Zamorano Herera.

El exgobernador también aclaró que él no denunció a Antonio Tarek Abdalá, su exsecretario de Finanzas, y negó por completo haber amenazado a alguien desde redes sociales. “Desde 2016 no tengo cuenta de Twitter”, subrayó durante la audiencia.

La jueza fija fecha final: 21 de noviembre, 17:00 horas.

Tras dos jornadas de desahogo de pruebas, declaraciones cruzadas y acusaciones entre las partes, la jueza Ángela Zamorano Herrera anunció que no resolverá de inmediato. Se tomará tiempo para analizar los elementos y deliberará exclusivamente el viernes 21 de noviembre a las 5 de la tarde, cuando emitirá su decisión sobre si Duarte accede o no a la libertad anticipada.

Alegatos finales: defensa y Fiscalía chocan por el caso Veracruz

El abogado Pablo Campuzano, defensor de Duarte, utilizó sus alegatos para desmentir los señalamientos sobre los intentos fallidos para llevar al exgobernador a la audiencia inicial por desaparición forzada en Veracruz. Dijo que las versiones de la Fiscalía que lo acusaban de resistirse hasta ser llevado “casi amarrado” omitieron que Duarte sufrió una baja de presión, por la cual fue inyectado con adrenalina, un procedimiento altamente inusual.

Afirmó que ese traslado forzado, lejos de demostrar una obstrucción, revela malos tratos, tortura y violaciones a los derechos del exmandatario.

Por su parte, el fiscal especial Manuel Granados reafirmó su postura: Duarte no cumple los requisitos para acceder a la libertad anticipada. Sostuvo que no se acreditó que realizara de manera continua actividades deportivas, culturales o de esparcimiento, ni que existiera garantía suficiente para descartar un riesgo procesal.

