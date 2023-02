Preparan acuerdo de imposibilidad por presidencia del INE

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Unión informaron que se prepara un acuerdo de imposibilidad de cumplimiento para la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) lo ocupe una mujer.

De acuerdo con los miembros de la Jucopo, esta acción se realiza debido a que el proceso de inscripción ya terminó, por lo que dicho procedimiento violaría los derechos de las personas que ya están registradas para la quinteta de la presidencia del INE.

Mier argumentó además que se le ordenó a la Jucopo 'no intervenir' en la vida interna del Comité Técnico, pero 'nos dicen que nosotros entreguemos los expedientes que a ellos'.

'Estamos imposibilitados por el propio tribunal, y por convicción, a no intervenir de ninguna manera en la organización en la vida interna del Comité Técnico, y ahora nos están pidiendo que le enviemos todos los expedientes, y lo están pidiendo cuando ellos mismos votaron para que la Junta de Coordinación Política no tiene que tener conocimiento de los trabajos que realice el Comité Técnico, y que el comité técnico no tiene por qué informar a la Jucopo', expresó.