Nacional

Presa de Valle de Bravo roza su límite y preocupa a comerciantes

La presa de Valle de Bravo, una de las principales fuentes de abastecimiento del Sistema Cutzamala, se encuentra al 93 % de su capacidad

  • 20
  • Octubre
    2025

La presa de Valle de Bravo, una de las principales fuentes de abastecimiento del Sistema Cutzamala, se encuentra al 93 % de su capacidad, lo que ha generado preocupación entre los comerciantes y prestadores de servicios turísticos de la zona.

Lancheros y dueños de restaurantes flotantes han tenido que recorrer sus instalaciones unos 50 metros debido al incremento del nivel del agua.

“Ya no nos podemos seguir recorriendo porque ya llegamos a las paredes; por decir, de aquí de la plaza y de aquel lado, donde hay más lanchas, ya están al tope de la barda”, explicó Rubén, prestador de servicios.

El aumento del nivel también ha alcanzado calles aledañas, obligando al cierre de estacionamientos improvisados cercanos a la laguna.

“Ya está lleno de agua, entonces los visitantes deben buscar estacionamientos alternos porque ninguno que quedaba cerquita a la laguna ya está habilitado por el nivel del agua”, señalaron comerciantes locales.

Pese a la situación, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que no existe riesgo de inundación, ya que la presa cuenta con un vertedero que permite el desfogue controlado del excedente.

Al 14 de octubre, Valle de Bravo es la segunda presa con mayor almacenamiento del Sistema Cutzamala, solo detrás de Villa Victoria, que supera el 94 %. En conjunto, el sistema ya rebasa el 95 % de su capacidad, impulsado por las recientes lluvias.


