Presenta Gobierno Plan Integral contra el Abuso Sexual

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del Plan Integral contra el Abuso Sexual, desde donde envió un mensaje contundente: “Las mujeres mexicanas no están solas”.

La mandataria reafirmó el compromiso de su gobierno para fortalecer políticas de prevención, atención y sanción a la violencia sexual en todo el país.

“La violencia no es normal”: Citlalli Hernández

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, lanzó un exhorto contundente a la población para denunciar las agresiones, al tiempo que pidió a los hombres comprender que la lucha por los derechos de las mujeres no es contra ellos, sino contra el machismo.

“La lucha a favor de las mujeres no es la lucha contra los hombres, sino la lucha contra el machismo… Sabemos que los hombres pueden caminar junto con nosotras para combatir todo tipo de violencia”, afirmó.

Destacó que México avanza hacia un país donde mujeres y hombres puedan convivir en paz y con igualdad de derechos.

Además, subrayó que existen políticas sólidas y programas consolidados que ya acompañan a mujeres de todas las edades y regiones.

La funcionaria también presentó cifras que reflejan la dimensión del problema en el país:

70.1% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún tipo de violencia

49.7% ha sido víctima de violencia sexual

9 de cada 10 denuncias de abuso sexual son realizadas por mujeres

22% de las usuarias de internet ha sido víctima de ciberacoso

Hernández subrayó que estas cifras muestran la urgencia de fortalecer leyes, protocolos y programas de atención integral.

Programas y recursos actuales para apoyar a las mujeres

Durante el acto, se recordó que el Estado mexicano dispone de programas, redes y herramientas enfocadas en prevención, atención y empoderamiento femenino:

Pensión Mujeres Bienestar

Programa Madres Trabajadoras

178 Centros LIBRE

Asambleas de Mujeres: Voces por la igualdad y contra las violencias

Red Nacional de Abogadas de las Mujeres

Tejedoras de la Patria

Línea de las Mujeres: 079, opción 1

Cartilla de Derechos de las Mujeres

Por su parte, Hernández Mora llamó a denunciar y a rechazar la normalización de la violencia:

“No es normal la violencia. Hay que denunciarla, combatirla, y los 32 gobernadores y gobernadoras estamos transformando la vida de las mujeres”, afirmó.

ONU Mujeres recuerda el origen del 25N

La representante de ONU Mujeres en México, Moni Pizani Orsini, recordó que el 25N se estableció en honor a las hermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo.

La fecha fue reconocida oficialmente por la ONU en 1999, tras la presión de organizaciones feministas latinoamericanas.

“La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos… ONU Mujeres apoya la movilización mundial para erradicarla y promover la dignidad y libertad de mujeres y niñas”, señaló la funcionaria.

Samuel García refrenda compromiso de Nuevo León

En el evento nacional, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, envió un mensaje en el que reiteró la postura firme de su administración contra la violencia de género.

Rodeado de la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, y la diputada Greta Barra, García aseguró que la entidad se sumará plenamente al acuerdo nacional impulsado por el Gobierno Federal.

“Muy buenos días, qué gusto saludar a la presidenta. Cuenten con Nuevo León… aquí hemos dicho muy firme estos cuatro años que si se meten con una mujer, se meten con todo Nuevo León”, expresó.

El mandatario añadió que su gobierno continuará predicando con el ejemplo y reforzando políticas públicas que protejan a las mujeres:

“Vamos a adherirnos a este compromiso nacional y, como siempre desde Nuevo León, predicar con el ejemplo. ¡Viva las mujeres!”, concluyó.

Los 10 compromisos nacionales contra la violencia hacia las mujeres

Durante la conferencia, la titular del Poder Ejecutivo federal presentó los diez compromisos oficiales del Gobierno Federal:

Difundir permanentemente la campaña por la igualdad y contra las violencias. Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual”. Garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Instalar una mesa de coordinación con instancias federativas para prevenir violencias en transporte y espacios públicos. Garantizar todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. Crear senderos seguros en espacios públicos. Realizar actividades escolares el día 25 de cada mes para fomentar igualdad y respeto entre niñas y niños. Capacitar y certificar a servidoras y servidores públicos con perspectiva de género. Instalar una mesa permanente de trabajo entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar protocolos de atención. Acompañar con acciones puntuales la atención integral a víctimas indirectas de feminicidio (familias, hijas e hijos).

Gobernadores firman compromiso para homologar leyes

Como parte del evento, las y los gobernadores de las 32 entidades federativas firmaron un compromiso nacional para fortalecer la defensa de las mujeres mediante la homologación de leyes en los congresos locales, con el objetivo de unificar criterios y cerrar brechas legales que dificultan la justicia.

Comentarios