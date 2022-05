Presenta López Obrador su plan contra la inflación

El mismo consiste en un acuerdo y alianza con los grupos empresariales para garantizar 'precios justos' de la canasta básica.

Después de haberla anunciado hace una semana, el día de hoy miércoles 4 de mayo y durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su plan contra la inflación en México.

Al igual que había informado hace unos días, el mandatario especificó que dicho plan no consiste en un control de precios si no en una alianza con cámaras empresariales por medio de sus representantes, para dar un "precio limite" a 24 productos de la canasta básica; sin embargo, no especificó cuales.

"Se tomó la decisión de actuar en lo que tiene que ver con los alimentos convenciendo y llamado a distribuidores, comerciantes, a que lo hagamos de manera conjunta sin medidas coercitivas", aclaró el mandatario.

Del mismo modo aseguró que desde el inicio de su administración han mantenido la inflación a un nivel más abajo que el de Estados Unidos y que no ha habido un crecimiento en el mismo; supuestamente se debe que se tomo el control del precio de los combustibles.

"Eso se refleja con mucha claridad en el componente energético. Nosotros tenemos en marzo 0.6 de inflación en energéticos y ellos tienen 2.5, la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos sin embargo, en alimentos y otros bienes nosotros tenemos un incremento mayor", comentó el Ejecutivo.

Junto al presidente estuvo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien brindó varios puntos respecto al plan antiinflacionario; entre ellos aclaró que debido a la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania han hecho que la inflación "se padezca en todo el mundo".

"Planteamos un aumento en la producción de granos centrado en maíz, frijol y arroz", dijo Ramírez de la O.

Así mismo, entre los detalles del plan, de la O narró que se logró una estabilización en el precio de la gasolina y diésel, una referencia de precios en el gas LP y la electricidad, un aumento en la producción de granos, entrega de fertilizantes, la eliminación de una cuota compensatoria en el sulfato de amonio, entre otras medidas.

El funcionario comentó además de que el empresario Carlos Slim se reunió con ellos para indicar que las empresas de Telmex y Telcel van a mantener sus precios en sus servicios en lo que resta del año.

Así mismo, tanto el gabinete del presidente como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvieron reuniones con sectores industriales y cadenas de distribución para establecer una flexibilidad en el ajuste de marcas y presentaciones.

Por su parte el presidente comentó que Grupo Bimbo no aumentará el precio al pan blanco de caja tamaño grande en los próximos seis meses, e invitó a empresas como Walmart y demás tiendas departamentales a que estén en "disposición de ayudar".

"A todos nos conviene que se controle la inflación; no hay problemas de otro tipo; hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad, está creciendo la inversión extranjera, tenemos récord en creación de empleos", solicitó López Obrador.