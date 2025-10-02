Presenta Presidencia nuevas normas para transporte de gas LP

La Secretaría de Energía (Sener) presentó este jueves un paquete de medidas más estrictas para el transporte de gas LP, en respuesta a la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, tragedia que hasta ahora ha dejado más de 31 personas fallecidas.

La titular de la dependencia, Luz Elena González, detalló que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025, enfocadas en reforzar la seguridad en la distribución del gas.

Inspección obligatoria y mayor vigilancia a empresas

A diferencia del marco anterior, donde se confiaba en los reportes de las compañías, ahora será obligatorio que las empresas presenten un dictamen anual de mantenimiento de sus unidades ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Se realizarán pruebas visuales internas y de presión hidrostática en los recipientes, así como verificaciones físico-mecánicas de los vehículos.

Además, los organismos reguladores como SICT, CNE y ASEA harán inspecciones conjuntas para revisar permisos, seguridad de contenedores y registro vehicular.

GPS, gobernadores y capacitación de conductores

Entre las medidas más relevantes, todas las pipas deberán contar con GPS y gobernadores de velocidad, que serán supervisados desde un centro de monitoreo.

Asimismo, los conductores tendrán que acreditar formación teórico-práctica en seguridad industrial y manejo de gas LP, bajo un estándar avalado por Conocer.

“Antes solo se hacía una inspección visual y se confiaba en las empresas; ahora habrá pruebas técnicas, monitoreo satelital y control de velocidad en todas las unidades”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia.

Plazo de cumplimiento y sanciones

Las empresas transportadoras tendrán hasta cuatro meses para adaptarse a la nueva regulación. Quienes no cumplan serán sujetos a multas y sanciones.

Además, se implementará un sistema de códigos QR obligatorios que cada vehículo deberá portar, emitidos por la Secretaría de Energía, para acreditar su registro y cumplimiento normativo.

“El QR es una obligación para todos los autotransportes, no solo para gas LP. El QR es una medida general para los autotransportes y va a permitir que en sitio, personal de la Sedena o incluso de transportes, se pueda verificar el cumplimiento de obligaciones, el que tengan permisos y otras cuestiones”, detalló González.

Por otra parte, las autoridades federales subrayaron que estas normas buscan reducir los riesgos de accidentes graves como el del Puente de la Concordia, y garantizar que el transporte de gas LP, históricamente realizado en pipas privadas, se lleve a cabo bajo mayor control y supervisión.

“El gas LP siempre se ha transportado en pipas; lo que cambia ahora es que habrá más inspección y regulación”, concluyó Sheinbaum.

Comentarios