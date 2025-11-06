Cerrar X
Presenta Presidencia Saberes Mx, plataforma educativa gratuita

Claudia Sheinbaum presentó SaberesMx, una plataforma digital gratuita que ofrecerá cursos en línea certificados por universidades públicas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el lanzamiento de la plataforma digital Saberes MX, un proyecto educativo gratuito que busca acercar el conocimiento de las universidades públicas al conjunto de la sociedad.

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó que la iniciativa tiene como propósito “democratizar el acceso a la educación” y hacer que “el conocimiento esté disponible para todas y todos los mexicanos, sin importar edad, lugar o condición económica”.

“Queremos que la educación sea un derecho y no un privilegio. Saberes MX es una herramienta para que cualquier persona pueda aprender desde su casa, desde su comunidad”, expresó la mandataria.

La plataforma, desarrollada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), reunirá cursos en línea sobre matemáticas, inteligencia artificial, lenguas indígenas, ciencia, arte, salud, historia y más disciplinas, diseñados por instituciones como la UNAM, el IPN y universidades estatales.

Según explicó Sheinbaum, Saberes MX permitirá que las universidades certifiquen los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones que validen oficialmente el aprendizaje.

“Vamos a construir juntos una red nacional del conocimiento. Las universidades podrán subir sus contenidos, y las personas podrán certificarse con respaldo de la SEP y las instituciones participantes”, dijo.

La mandataria subrayó que el proyecto busca reducir la brecha educativa y fomentar el aprendizaje continuo, aprovechando la tecnología como una herramienta de inclusión.

“El conocimiento tiene que llegar al pueblo de México. No hay transformación sin educación, y no hay educación sin compartir el saber”, afirmó Sheinbaum.

Dicha iniciativa forma parte de la estrategia de su gobierno para fortalecer la educación pública, ampliar la matrícula universitaria y promover el desarrollo científico y tecnológico del país.

Por otra parte, el primer curso disponible en la plataforma, según la SEP, será sobre prevención de adicciones, con una duración de 18 horas y materiales didácticos digitales, esperando una participación de más de 5 millones de estudiantes.

 


