Presenta Sheinbaum el programa 'Mundial Social' rumbo al 2026

A 205 días del puntapié inicial de la Copa Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa "Mundial Social", el cual busca trascender el ámbito deportivo y generar un impacto positivo en las comunidades a través de actividades deportivas, educativas, turísticas y culturales.

Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, destacó que el objetivo principal es acercar el fútbol a todos los rincones del país, promoviendo la inclusión y el desarrollo social.

Para lograrlo, se llevarán a cabo mundialitos, torneos, cascaritas, transmisiones gratuitas de partidos en plazas públicas y programas de activación física en las escuelas.

Un Mundial que conecte con todas las comunidades

Cuevas señaló que el proyecto permitirá acercar el Mundial a niños, jóvenes y familias mediante mundialitos, cascaritas, torneos, transmisiones públicas de partidos y actividades físicas en escuelas.

También destacó que la riqueza cultural, arqueológica y gastronómica de México podría posicionar al país entre los cinco destinos más visitados del mundo durante la justa mundialista.

“El Mundial Social México 2026 nos convoca a todas y todos, para que el futbol llegue a todos los barrios, colonias y pueblos de México”, afirmó.

Las acciones del “Mundial Social México 2026”

El gobierno federal detalló que el programa estará compuesto por una amplia agenda de actividades sociales, culturales, recreativas y tecnológicas:

177 Fiestas México 2026

5 mil actividades culturales, educativas y deportivas

Aplicación móvil “Conoce México” para visitantes y aficionados

3 récords Guinness por romper

Actividades nacionales mediante “Nuestra grandeza cultural”

74 mundialitos y copas regionales

1,483 actividades del programa “Vive saludable, juega feliz”

Un mundialito de robótica

Dos estrategias “Quién es quién en el mundial”

4,208 rescates de canchas y espacios públicos

10,631 murales de arte urbano en todo el país

Además, dos estrategias informativas “Quién es quién en el mundial”.

Turismo proyecta 5.5 millones de visitantes

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, estimó que México podría recibir 5.5 millones de visitantes durante el Mundial.

Para ello, se habilitarán 250 rutas turísticas en todo el país, vinculadas a playas, gastronomía, cultura y ecoturismo, además de actividades en los 177 Pueblos Mágicos.

Por primera vez se realizará “México de mis sabores”, un encuentro de cocineras tradicionales que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio en Campo Marte y Los Pinos.

También se buscará romper tres récords Guinness:

Imagen humana de la camiseta más grande (Chiapas)

Clase de fútbol más grande (Ciudad de México)

Mural de fútbol más grande (Baja California Sur)

FIFA Fan Fest y experiencia del aficionado

Para reforzar la experiencia de los visitantes, México contará con tres FIFA Fan Fest en las sedes mundialistas:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

A estos eventos se sumarán transmisiones gratuitas en parques y plazas de todo el país, convocando a gobiernos estatales y municipales a unirse a la celebración.

Jóvenes como embajadores del Mundial

El secretario del Trabajo, Marath Baruch, anunció que 5,000 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro serán capacitados para apoyar durante el Mundial en áreas como hospitalidad, promoción turística, cultura y recepción de visitantes.

El registro iniciará en abril y los participantes colaborarán durante tres meses, con opción a continuar su capacitación por los 12 meses del programa.

46 zonas arqueológicas serán rehabilitadas para 2026

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció la modernización de 12 museos del INAH, entre ellos el Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec y el Templo Mayor.

En los estados sede también se trabaja en recintos emblemáticos como el Museo Regional de Guadalajara y el Exobispado en Nuevo León.

Asimismo, se rehabilitarán 46 zonas arqueológicas y se ofrecerán exposiciones sobre el juego de pelota, además de nuevas rutas para explorar el muralismo mexicano.

En junio, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México albergarán un encuentro nacional de arte textil. A inicios de 2026 se anunciará la apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas (MUT).

Copa Escolar y más de 6 millones de participantes

El secretario de Educación, Mario Delgado, presentó la Copa Escolar Nacional de Fútbol, que será anual a partir de 2026. Las inscripciones abrirán en enero y la final será en el Estadio Olímpico Universitario.

A su vez, el director de Conade, Rommel Pacheco, anunció 74 mundialitos y 6 copas, incluidas:

Copa Conade

Copa Paralímpica

Copa de Barrio

Copa de las y los Trabajadores

Copa Edad de Oro

La participación estimada es de 6.2 millones de jugadores

Salud, activación física y torneos de robots

El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó a las mascotas Muuk’ y Toj Óol, que encabezarán activaciones físicas antes de los partidos para promover masa muscular saludable y salud ósea.

El IMJUVE organizará la Jornada Nacional de Fútbol “Cascaritas y dominadas” y actividades de tequios y murales con 500 mil jóvenes.

En ciencia y tecnología, la secretaria Rosaura Ruiz anunció la Copa FutbotMX, el primer torneo nacional e internacional de fútbol con robots.

