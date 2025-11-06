Cerrar X
Nacional

Presentan avances de 'Plan integral contra el abuso sexual'

Se estipuló que solo en 19 de las 32 entidades se contemplan elementos de avance en los criterios y agravantes de tipificación para recibir sanciones ejemplares

  • 06
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de las Mujeres presentó el Plan integral contra el abuso sexual' con el fin de garantizar el acceso a la justicia y promover un cambio cultural que erradique este tipo de violencia.

Durante la conferencia matutina, la titular Citlalli Hernández, instó a las mexicanas a denunciar en caso de que sufran algún tipo de violencia.

"Queremos decirle a todas las mujeres mexicanas, niñas, jóvenes, mujeres en general, que no están solas, que cuando vivan algún tipo de violencia es importante denunciarlo y que sepan que hoy hay una presidenta que les cuida y una secretaría que trabaja todos los días para ello" instó la titular.

Hernández instó a los hombres a reflexionar sobre el comportamiento estipulado por la sociedad.

"Hacerles un llamado a los hombres, a que pensemos todas esas conductas, actitudes, acciones que quizá se han normalizado con el tiempo y que en realidad, son parte de estas expresiones machistas y que incomodan a una mujer." recalcó la secretaria.

Entre las acciones que se han estipulado por parte del organismo y la mandataria federal, se busca que el abuso sexual sea sancionado de manera severa. 

"Que las mujeres puedan denunciar cuando viven algún acoso o abuso sexual de manera mucho más rápida y que se disminuya esa ruta cuando hay una denuncia."

Detalló que se considera abuso sexual los tocamientos obscenos, "manoseos", obligar a presenciar un acto sexual o exhibir el cuerpo. Mientras que se contemplan como agravantes el uso de la violencia, o que sea agravado como pasivo un menor de edad o una persona incapaz de resistir la conducta. La sanción es de seis a 10 años de prisión, con 200 días de multa.

Se estipuló que solo en 19 de las 32 entidades se contemplan elementos de avance en los criterios y agravantes de tipificación.

Captura de pantalla 2025-11-06 075952.png

La titular de la dependencia informó que se generarán campañas para promover la denuncia para fomentar la sensibilización frente a este tipo de delitos. 

Mencionó que uno de los retos más demandantes durante su administración es el que las autoridades de diversas institutciones actúen con perspectiva de género.

"Desde marzo, firmamos un convenio con la Comisión Nacional de Tribunales de la República que convoca a todos los presidentes de los tribunales locales y estamos trabajando de la mano para esta mejor garantía de justicia. [...] para poder capacitar al personal de dichos espacios o autoridades."

Destacó que la mayoría de los casos ocurren en los transportes públicos, debido a que los operadores no saben como responder ante una situación de esta índole. Por lo que se propuso capacitar al personal de las rutas urbanas para informarles sobre los protocolos de seguimiento.

Aseguró que por medio de las campañas de concientización, se buscará realizar cambios en la conducta de la sociedad para evitar la normalización de este tipo de acciones en contra de las mujeres. Recalcó que la mayoría de las acciones estarían enfocadas a los hombres.

 


Comentarios

