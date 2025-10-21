Cerrar X
Nacional

Presentan modelo de atención universal de cáncer de mama

Con una inversión de $8 mil millones de pesos, el plan busca reducir la mortalidad y garantizar cobertura médica universal para 2027

  • 21
  • Octubre
    2025

El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció este martes la creación de un modelo universal de atención para el cáncer de mama, con el propósito de reducir la mortalidad y mejorar la atención integral de una enfermedad que provoca la muerte de una mujer cada hora en México.

El esquema abarca desde la prevención y detección temprana hasta el tratamiento especializado, además de la promoción de hábitos saludables, la autoexploración desde los 20 años y mastografías cada dos años para mujeres mayores de 40.

“Tenemos una población de 25.5 millones de mujeres mayores de 40 años de edad, por lo que atender este problema es una prioridad nacional”, señaló Kershenobich.

Infraestructura médica y cobertura nacional

Kershenobich detalló que el plan contempla la instalación de 1,000 mastógrafos y 1,000 ultrasonidos nuevos, así como la creación de 20 centros de diagnóstico y 32 unidades oncológicas estatales.

Actualmente, el país cuenta con 656 mastógrafos distribuidos en 640 hospitales, por lo que la ampliación permitirá duplicar la capacidad de detección y acelerar los tiempos de diagnóstico.

“También aumentaremos con 20 centros de diagnóstico de referencia con personal de rayos X e imagenología y personal para la interpretación correcta de las biopsias, además se van a construir 32 unidades hospitalarias de la atención oncológica, dirigidos específicamente a la mujer, uno por cada estado”, informó.

“Queremos que cada mujer tenga acceso oportuno a estudios y tratamiento, sin importar su lugar de residencia”, afirmó el secretario.

Durante la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo del modelo es lograr una reducción significativa en las muertes por cáncer de mama en un plazo de dos años, es decir, para 2027.

Explicó que el programa tendrá un costo de $8 mil millones de pesos, financiado a partes iguales por el IMSS y el Gobierno de México, a través del ISSSTE y IMSS-Bienestar.

“Se trata de un modelo universal que garantice acceso gratuito, detección oportuna y tratamiento integral en todo el país”, subrayó la mandataria.

Atención integral y prevención temprana

Además de la infraestructura médica, la estrategia contempla campañas de concientización, educación en salud y capacitación al personal médico en imagenología y patología.

Las autoridades destacaron que la prevención será un eje central del plan, con énfasis en la detección temprana, ya que esta etapa incrementa hasta en 90% las posibilidades de supervivencia.


