Presentará AMLO detalles de Caso García Luna en mañaneras

El mandatario federal anunció que durante sus conferencias de prensa dará información sobre el caso del ex secretario de seguridad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que durante el tiempo que dure el juicio contra el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, el Ejecutivo presentará detalles y adelantos respecto al caso en sus conferencias de prensa matutinas.

Según el mandatario federal, la decisión se tomó porque consideran 'importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo', así mismo, acusó al ex funcionario de estar 'al servicio de un grupo de la delincuencia organizada'.

Además, López Obrador señaló que sus 'mañanera' estarán dedicadas a brindar información sobre el ex servidor de seguridad ya que 'no queremos que pase de noche o que la gente no se entere'.

Igualmente comentó que el juicio en contra de García Luna es una 'tragicomedia', y un 'drama judicial', esto debido a que 'hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes', según el presidente de la República.

Según medios internacionales, en estos días se presentarán los testigos que declararán contra el ex servidor, entre los cuales se encuentra Sergio Villarreal Barragán 'El Grande', quien fue operador del Cartel de los Beltrán Leyva.