Presentará AMLO iniciativa para reformar Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso este 1 de septiembre su iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Esto lo confirmó el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López durante la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena.

Esta reforma busca que la Guardia Nacional (GN) pase por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cabe destacar que esta iniciativa ha sido criticada por especialistas quienes indican que la militarización es un riesgo para el país.

Este debate fue reconocido por Augusto López, quién mencionó que aprobar esta iniciativa no será fácil y además, arremetió contra los que se oponen a esta.

"Sé que no va a ser fácil el debate, porque quienes no comparten este proyecto transformador lo primero que van a decir 'van a la militarización de país', y nada tan alejada de eso, no es ese el objeto de la iniciativa del presidente; si ese fuese el objeto en la pasada Legislatura se pudo haber propuesto", explicó.