Presidenta de la Unión Europea inaugura Altar de Muertos

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, inauguró este martes el Altar de Muertos instalado por la Embajada de México en Bélgica

  • 21
  • Octubre
    2025

En el marco de la sesión otoñal del Parlamento Europeo, celebrada en Estrasburgo, Francia, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, inauguró este martes el Altar de Muertos instalado por la Embajada de México en Bélgica y la Misión de México ante el Consejo de Europa.

El altar forma parte de la tradicional muestra cultural mexicana que, año con año, se presenta en la sede parlamentaria para celebrar esta festividad reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Durante su discurso, Von der Leyen expresó su admiración por la riqueza cultural e histórica de México y destacó la importancia de fortalecer los lazos con el país latinoamericano.

“Ha llegado el momento de dar el salto a otro nivel de relaciones con los buenos amigos, como es México, que por tantos años hemos estado juntos”, afirmó.

La funcionaria también reiteró su interés en avanzar con la actualización del Acuerdo Comercial entre México y la Unión Europea, prevista para concretarse en el primer trimestre del próximo año.

El acto culminó con un entusiasta “¡Viva México!” pronunciado por Von der Leyen, seguido de la presentación de un grupo de mariachis que interpretó melodías tradicionales, mientras legisladores, embajadores e invitados admiraban el colorido altar en el vestíbulo del Parlamento Europeo.


