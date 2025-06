Presidenta pide sanción a policías chiapanecos de Pakal

“Hemos pedido y creo que de manera responsable, en coordinación con el gobernador de Chiapas, no debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías, en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país, en eso no estamos de acuerdo, y esos policías deben ser sancionados”, puntualizó la mandataria federal.