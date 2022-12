Presidente anuncia más centros de atención para discapacidad

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció la apertura de dos centros de rehabilitación para menores que cuenten con discapacidad; uno de ellos estará ubicado en Sinaloa y otro en Guerrero.

Al comentar acerca de la colecta anual para pequeños con discapacidad por parte de una conocida asociación, el mandatario expresó su preocupación por no contar con centros de atención para jóvenes en las zonas más pobres del país.

Según lo expresado por López Obrador, Fernando Landero, presidente de la Fundación Teletón, se comunicó con él para pedir su punto de vista acerca de donde establecer un nuevo CRIT (Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón).

“Cuando hablamos con Fernando vino y me pidió mi punto de vista y donde establecerlo le dije Tlapa, en la Montaña, pasaron unos días y me dijeron que no se podía, porque no había especialistas. Fernando es una persona muy sensible y al poco tiempo vino con una solución y no solo va a ser tlapa, si no también otro en Mazatlán en Sinaloa”, comentó el mandatario.