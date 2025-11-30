Cerrar X
Nacional

Presidente de Singapur llega a México para su reunión con Claudia

Tharman Shanmugaratnam se reunirá con Claudia Sheinbaum para fortalecer la cooperación política, económica y tecnológica entre ambos países

  • 30
  • Noviembre
    2025

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, llegó este domingo a México para su primera visita de Estado, coincidiendo con el 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su arribo a la Base Aérea Militar No. 19 de la Ciudad de México se dio a las 19:30 horas y fue recibido con honores por Roberto Velasco Álvarez, quien asistió en representación al canciller Juan Ramón de la Fuente.

Acompañado de su esposa, Jane Yumiko Ittogi, y una comitiva oficial, Shanmugaratnam fue recibido por funcionarios clave, entre ellos la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el director general para Asia-Pacífico, Fernando González Saiffe; y los embajadores Agustín García López y Gerald Balendran Singham.

La agenda oficial contempla un encuentro con la presidenta, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional este lunes, donde se celebrará la ceremonia de bienvenida y se sostendrá un diálogo bilateral.

Se espera que ambos líderes aborden la cooperación política, económica y tecnológica, así como una reunión con empresarios de México y Singapur.

La visita se enmarca en un contexto internacional de nuevas tensiones arancelarias en Estados Unidos, lo que ha puesto al comercio global bajo presión.

México, por su parte, busca fortalecer su atractivo para las economías de Asia-Pacífico, una región estratégica por su dinamismo comercial y liderazgo en innovación.

Entre los posibles temas a discutir en la reunión destacan la expansión de inversiones singapurenses, intercambio de conocimiento en tecnología y transformación digital, impulso a proyectos de infraestructura y promoción de cadenas de suministro compartidas.

El encuentro, que se extenderá hasta el 3 de diciembre y se perfila como uno de los más relevantes para la administración de Sheinbaum, pues se daría un paso clave para consolidar la relación bilateral con un socio estratégico en Asia-Pacífico.


