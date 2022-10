Prevé AMLO que programa piloto de la SEP regrese

Durante su conferencia de prensa matutina de hoy viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó que por vía legal buscará que resurja el programa piloto impulsado por la Secretaría de Educación Pública, mismo que fue rechazado en días pasados.

Según el mandatario federal, buscará desechar los amparos hechos por 'los conservadores' contra el proyecto 'uno por uno', mismo que según él, suspendieron la aplicación del programa en 960 escuelas en el país.

López Obrador además comparó esta situación con la batalla legal que mantiene con su proyecto del Tren Maya, el cual se mantiene en debate por parte de funcionarios y activistas para con el gobierno federal.

'No es que ya hubo un amparo y ya, pues si fuese así no hubiésemos podido terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles ni se siguiera construyendo el Tren Maya, que han llovido los amparos del bloque conservador y todos se han venido desechado porque no hay razón. Va a suceder lo mismo', argumentó.