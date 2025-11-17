PRI ofrece defensa legal a detenidos tras marcha en el Zócalo

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que el área jurídica del partido tricolor defenderá a las personas que fueron detenidas durante la marcha del pasado sábado en el Zócalo de la Ciudad de México.

El gobierno de la capital del país informó que hay 18 personas detenidas, incluyendo tres que serán procesadas por intento de homicidio.

"Alito" también acusó que los participantes de la marcha fueron "detenidos por el narcogobierno de MORENA" y anunció que contarán con el respaldo total de los abogados priistas para su liberación.

Por último, adelantó que también están a disposición de esta labor los abogados de legisladores para ofrecer asesoría legal gratuita.

He dado la instrucción para que todo el equipo de la Secretaría Jurídica del @PRI_Nacional se ponga al servicio de las familias de los jóvenes estudiantes que están siendo detenidos por el narcogobierno de MORENA.



Contarán con el respaldo total de nuestros expertos para sumar… pic.twitter.com/rC9fRhleAf — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 18, 2025

Comentarios