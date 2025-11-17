Cerrar X
PRI ofrece defensa legal a detenidos tras marcha en el Zócalo

Alejandro Moreno anunció apoyo jurídico del PRI para las 18 personas detenidas, incluidas tres acusadas de intento de homicidio, y aseguró asesoría gratuita

  • 17
  • Noviembre
    2025

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que el área jurídica del partido tricolor defenderá a las personas que fueron detenidas durante la marcha del pasado sábado en el Zócalo de la Ciudad de México.

El gobierno de la capital del país informó que hay 18 personas detenidas, incluyendo tres que serán procesadas por intento de homicidio.

"Alito" también acusó que los participantes de la marcha fueron "detenidos por el narcogobierno de MORENA" y anunció que contarán con el respaldo total de los abogados priistas para su liberación.

Por último, adelantó que también están a disposición de esta labor los abogados de legisladores para ofrecer asesoría legal gratuita.


