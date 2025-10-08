Priscilla pierde fuerza mientras avanza a Baja California Sur

Priscilla perdió este miércoles su estatus de huracán para ahora estar en la categoría de tormenta tropical mientras avanza en dirección a la península de Baja California.

Este martes Priscilla estuvo cerca de alcanzar la categoría 3, pero se debilitó a tormenta tropical este miércoles.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Priscila ahora tiene vientos máximos sostenidos de alrededor de 100 km/h.

La tormenta estaba generando oleaje alto y fuertes vientos en Baja California Sur, que estaba bajo un aviso de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro.

El Estado anticipó lluvias intensas e inundaciones repentinas a medida que la tormenta se desplaza a lo largo de la costa del Pacífico.

Priscilla se desplaza con dirección noroeste a 13 km/h y según los meteorólogos, su vórtice se ubica a unos 355 kilómetros al oeste del extremo sur de la península de Baja California.

El NHC también informó que el riesgo de inundaciones iba en aumento debido a toda la lluvia que Priscilla dejaba caer mientras se dirigía al norte.

Por otro lado, en el Atlántico, la tormenta tropical Jerry tenía vientos máximos de 105 km/h; con un vórtice, estaba a unos 900 kilómetros al este-sureste de las Islas de Barlovento norteñas mientras se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 33 km/h.

Expertos dijeron que se espera que Jerry se fortalezca de manera gradual con la posibilidad de que se convierta en un huracán para el fin de semana.

También se prevé que el núcleo de la tormenta esté cerca o al norte de las Islas de Barlovento norteñas a fines de semana.

