Cerrar X
AP_25280773054895_c011cbdd1d
Nacional

Priscilla pierde fuerza mientras avanza a Baja California Sur

La ahora tormenta tropical perdió fuerza frente a Baja California Sur, pero sigue provocando lluvias intensas, oleaje e inundaciones repentinas

  • 08
  • Octubre
    2025

Priscilla perdió este miércoles su estatus de huracán para ahora estar en la categoría de tormenta tropical mientras avanza en dirección a la península de Baja California.

Este martes Priscilla estuvo cerca de alcanzar la categoría 3, pero se debilitó a tormenta tropical este miércoles.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Priscila ahora tiene vientos máximos sostenidos de alrededor de 100 km/h.

La tormenta estaba generando oleaje alto y fuertes vientos en Baja California Sur, que estaba bajo un aviso de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro.

El Estado anticipó lluvias intensas e inundaciones repentinas a medida que la tormenta se desplaza a lo largo de la costa del Pacífico.

Priscilla se desplaza con dirección noroeste a 13 km/h y según los meteorólogos, su vórtice se ubica a unos 355 kilómetros al oeste del extremo sur de la península de Baja California.

El NHC también informó que el riesgo de inundaciones iba en aumento debido a toda la lluvia que Priscilla dejaba caer mientras se dirigía al norte.

Por otro lado, en el Atlántico, la tormenta tropical Jerry tenía vientos máximos de 105 km/h; con un vórtice, estaba a unos 900 kilómetros al este-sureste de las Islas de Barlovento norteñas mientras se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 33 km/h.

Expertos dijeron que se espera que Jerry se fortalezca de manera gradual con la posibilidad de que se convierta en un huracán para el fin de semana.

También se prevé que el núcleo de la tormenta esté cerca o al norte de las Islas de Barlovento norteñas a fines de semana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_huracan_sinaloa_ec84486e2a
Cierran playas en Sinaloa por oleaje de huracán Priscilla
huracan_categoria_2_priscila_e32bedeebd
Se fortalece 'Priscilla' a categoría 2; amenaza Baja California
nacional_plan_marina_2584f8c38c
Activa SEMAR el Plan Marina en 7 estados por huracán Priscilla
publicidad

Últimas Noticias

la_samaria_c03497fe57
Estrenan Bomba Estéreo y Carlos Vives 'La Samaria'
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T080929_337_b6b8b5334b
NL es primer lugar en educación a nivel nacional:Paura García
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T075654_150_57be2db02c
Afirma gobernador estar en 'tiempo y forma' con movilidad de NL
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×