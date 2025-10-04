Cerrar X
Nacional

Profeco llama a revisión a 1,375 vehículos por falla en sensor

Dicho desperfecto podría provocar un mal funcionamiento del ejemplar, por lo que se instó a la empresa responsable a revisar los modelos

  • 04
  • Octubre
    2025

La Procuraduría Federal del Consumidor llamó a revisión a los dueños de 1,375 vehículos de cinco modelos de las marcas Honda y Acura.

De acuerdo a un comunicado, el llamado es para los modelos: 

  • Honda Pilot año 2021
  • Honda Odyssey año 2021
  • Acura RDX año 2021
  • Acura MDX año 2020-2022
  • Acura TLX año 2021.

Con base a un posible "falla en el circuito interno del sensor de peso del asiento del pasajero que deriva en el encendido de la luz de advertencia del sistema de bolsa de aire", lo que indica que el sistema está activado y genera un mal funcionamiento del vehículo.

Para atender el desperfecto, la empresa automotriz deberá inspeccionar y, en caso de ser necesario, corregir el sensor.

El comunicado apunto que Honda dará aviso a los propietarios por medio de un correo electrónico o vía telefónica para programar una cita de revisión.


