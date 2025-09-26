Cerrar X
Nacional

Promete Federación verdad y justicia en aniversario de Ayotzinapa

Claudia Sheinbaum condenó los hechos violentos en el Campo Militar 1 durante las protestas por Ayotzinapa, pero reiteró que su gobierno no aplicará represión

  • 26
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó los actos violentos registrados el pasado 25 de septiembre en el Campo Militar 1, donde encapuchados incendiaron un camión y lanzaron explosivos durante una manifestación por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La mandataria dejó en claro que su gobierno no está de acuerdo con acciones violentas, las cuales consideró provocaciones, pero al mismo tiempo descartó que exista algún tipo de represión en la mega marcha convocada para este viernes en la Ciudad de México.

“No caeremos en provocaciones”

“Parece que lo que se busca es una provocación para generar represión, pero no vamos a caer en eso. No estamos de acuerdo con acciones violentas como las de ayer en el Campo Militar”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Además, subrayó que su administración mantendrá una postura de respeto hacia la movilización social, aunque reiteró que el Estado no avalará el uso de la violencia en las protestas.

Compromiso con verdad y justicia

Sheinbaum recordó que su gobierno mantiene como eje central el compromiso de ofrecer “verdad y justicia” a las familias de los normalistas desaparecidos en 2014, también destacó que ya se nombró a un nuevo fiscal especial para el caso, tras la salida de Vidulfo Rosales.

Asimismo, reiteró que México insiste en la extradición de tres personas clave en el caso Ayotzinapa: dos que se encuentran en Estados Unidos y Tomás Zerón, exfuncionario prófugo en Israel.

Marcha de aniversario en la CDMX

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal pidió a la ciudadanía tomar precauciones ante los bloqueos y afectaciones viales que se esperan por la mega marcha de este viernes.

Cabe mencionar que dicha movilización forma parte de los actos conmemorativos por los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

“Lo importante es no confundirnos: perseguimos la justicia, no la violencia”, insistió Sheinbaum al cerrar su postura sobre el tema.

 


