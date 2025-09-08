Cerrar X
Promete Sheinbaum cero impunidad en caso de huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum advirtió que no habrá impunidad tras la detención de 14 personas relacionadas con una red de huachicol fiscal que operaba en varios estados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este lunes su compromiso con la política de cero impunidad luego de la captura de 14 personas implicadas en una amplia red de contrabando de combustible, también conocida como huachicol fiscal.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que el caso continúa bajo investigación por parte del Gabinete de Seguridad.

“Cuando se encuentra un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos los involucrados”, afirmó.

El caso comenzó con un buque en Tampico

De acuerdo con la mandataria, las pesquisas se originaron a partir de la llegada de un buque a Tampico, Tamaulipas, que declaró transportar una sustancia distinta al combustible, sin embargo al revisarse, las autoridades confirmaron que en realidad contenía diésel.

La maniobra permitía a la red evitar el pago de impuestos mediante permisos temporales para supuestas sustancias industriales, lo que derivó en el nombre de “huachicol fiscal”.

Cae red integrada por empresarios, marinos y exfuncionarios

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que las detenciones ocurrieron tras operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.

Entre los capturados se encuentran tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduanas.

García Harfuch identificó a los detenidos como Manuel Roberto ‘N’, Climaco ‘N’, Humberto Enrique ‘N’, Sergio ‘N’, Carlos de Jesús ‘N’, Fernando Ernesto ‘N’, Francisco Javier ‘N’, Endira Xóchitl ‘N’, Perla Elizabeth ‘N’, Natalia ‘N’, Ismael ‘N’, Anuar ‘N’, Héctor Manuel ‘N’ y José ‘N’.

Cabe mencionar que la captura ha generado repercusiones políticas, luego de que medios revelaran que uno de los detenidos sería el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, figura cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, insistió en que las investigaciones continuarán hasta dar con todos los responsables.

“No es algo que pueda hacerse en un día, sino que lleva tiempo reunir pruebas y judicializarlas”, señaló.


