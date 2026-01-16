Puebla marchará por la desaparición de Leonardo Escobar

La comunidad universitaria de la Universidad Iberoamericana Puebla anunció la realización de una movilización pacífica para exigir la presentación inmediata y con vida del académico Leonardo Ariel Escobar Barrios, cuya desaparición mantiene en alerta a estudiantes, docentes y personal administrativo. La protesta está programada para este viernes 16 de enero de 2026 y busca visibilizar el caso ante autoridades y sociedad.

De acuerdo con información difundida por la propia institución, las actividades iniciarán a partir de las 10:00 horas con bloqueos intermitentes en ambos sentidos del bulevar del Niño Poblano, a la altura del campus universitario. La universidad solicitó a la ciudadanía tomar previsiones viales y considerar rutas alternas durante el desarrollo de la jornada.

Movilización pacífica en la IBERO Puebla por académico desaparecido

La IBERO Puebla precisó que la movilización se desarrollará de manera pacífica y respetuosa, en apego a los derechos de la comunidad y de terceros. El llamado a participar se extendió no solo por el caso del profesor Escobar Barrios, sino también como un acto de memoria y exigencia ante la problemática de las personas desaparecidas en México.

En su posicionamiento público, la universidad reiteró su compromiso con la verdad, la dignidad humana y la justicia, principios que forman parte de su identidad institucional. Asimismo, subrayó que estas acciones buscan mantener la atención pública en el caso y exigir respuestas claras por parte de las autoridades responsables de la investigación.

Señalan irregularidades en la investigación del caso

Autoridades universitarias denunciaron presuntas irregularidades en la investigación relacionada con la desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de origen colombiano. El profesor fue visto por última vez el 2 de enero en el municipio de Apodaca, Nuevo León, sin que hasta el momento exista información concluyente sobre su paradero.

El coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, Simón Alejandro Hernández León, advirtió que existen elementos que podrían configurar una posible desaparición forzada, al no existir registros legales, documentación oficial ni material videográfico que acredite una presunta detención o posterior liberación del profesor. Señaló que, hasta ahora, no se han presentado videos por parte de la Guardia Nacional ni de la Policía Municipal de Apodaca.

Exigen acceso a videos clave para la búsqueda

Como parte de las exigencias, se solicitó el acceso inmediato a los videos de seguridad del Aeropuerto Internacional de Monterrey y de las zonas aledañas, al considerar que este material podría resultar determinante para esclarecer los hechos y avanzar en la localización con vida del docente.

La Universidad Iberoamericana Puebla informó que continuará con acciones de acompañamiento, exigencia pública y seguimiento jurídico hasta que se obtengan respuestas claras y se garantice la localización del académico.

