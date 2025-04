Pueblo indígena denuncia abuso de poder del gobierno de Chiapas

Habitantes del poblado chiapaneco Lacanjá Chansayab, pertenecientes al pueblo indígena Maya Lacandón, denunciaron graves abusos de autoridad, represión y violaciones a los derechos humanos en su comunidad.

Tanto en entrevista como en pronunciamientos, dijeron que lo que está detrás de la detención de 20 de sus integrantes es que el gobierno del mandatario morenista Eduardo Ramírez Aguilar los quiere hacer a un lado de la operación de servicios turísticos en los que ellos se desempeñan.

Su mensaje fue emitido a modo de urgente y dirigido a los tres niveles de gobierno, las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos y los medios de comunicación.

De acuerdo con la denuncia, el pasado 16 de febrero, 20 habitantes del poblado fueron detenidos sin mandamiento judicial dentro de sus hogares y centros laborales por la Policía Ministerial y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal Preventiva Estatal.

Los denunciantes afirman que, además de acusarlos injustamente de delitos graves, se les sembraron armas de fuego de uso exclusivo del ejército para incriminarlos.

También han manifestado su preocupación por el linchamiento mediático al que han sido sometidos tanto los detenidos como el resto de la población de Lacanjá Chansayab.

Regina Miranda, hija de uno de los detenidos, relató en entrevista con El Horizonte cómo vivieron el momento en que las autoridades irrumpieron en el pueblo lacandón para detener a algunos de los 20, directamente en su hogar.

Declaración que se contradice con lo registrado por las autoridades estatales en el reporte policial de los hechos ocurridos el pasado 16 de febrero, específicamente en la declaración de la ubicación del arresto, ya que el informe indica un punto alejado del pueblo.

“Dicen que a los 20 los detuvieron ahí (en Bonampak), pero eso no es cierto; a la mayoría de las personas que detuvieron prácticamente los sacaron de sus casas, no nos permitieron sacar celulares, los amenazaban, incluso nos decían: 'Si este sí tiene celular, se lo quitan, se lo llevan'. Eso ya lo vivimos”.

“Nos decían: ‘No levantes la mirada, no grabes nada, sigue celular, entrégamelo’. No hicimos nada en el momento este, nos quedamos ahí parados, ya no sabíamos qué hacer".

“Cuando voy enterándome que se llevaron incluso a mi tío, se llevaron a mi primo, se llevaron a estos vecinos que viven de otro mismo aquí de la comunidad, que los entraron a sacar de sus casas”, destacó Miranda.

Los habitantes de esta comunidad también señalaron que el Secretario de Seguridad del Pueblo y el Fiscal General del Estado han declarado ante los medios que los 20 detenidos son sicarios vinculados a un supuesto criminal apodado "La Cabra", lo que consideran una violación flagrante a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Además, la comunidad denuncia que, desde el día de las detenciones, las fuerzas estatales han permanecido en la zona generando un clima de miedo e inseguridad, actuando en complicidad con cinco personas del poblado que aseguran tener vínculos con el gobernador del estado.

Reportan que han sido objeto de amenazas, intimidaciones y actos de violencia psicológica bajo el pretexto de continuar con las investigaciones.

Miranda también detalló a este medio que, ante el hostigamiento de las autoridades chiapanecas a la comunidad lacandón, considera que tienen tintes de interés por el territorio que ellos monetizan con el turismo, siendo esta la principal fuente de ingreso del pueblo.

A pesar de estar dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo el nombre “Transporte Lancaja” y pagar impuestos, las autoridades les dicen que lo que hacen es ilegal.

“Lo que estoy viendo ahora es que nos quieren despojar aquí de la selva, porque me estoy dando cuenta que ahorita, no nos dejan trabajar. Nosotros trabajamos del turismo, no trabajamos de otras cosas; más que de eso dependemos toda la gente aquí. Dicen que lo que hacemos es cobro de piso, cuando estamos dados de alta en la transportadora Lancaja y estamos pagando impuesto ante el SAT".

“La verdad, están siendo culpadas injustamente las 20 mujeres que estamos ahorita aquí; estamos sufriendo. Nosotros dependemos; en este caso, yo dependo de mi papá, mi mamá depende de mi papá, las mujeres dependen de sus esposos y solo trabajamos del turismo, no tenemos ni qué comer”, agregó Regina Miranda.

Ante esta situación, la comunidad Maya Lacandón de Lacanjá Chansayab ha solicitado urgentemente a las autoridades el cese inmediato de cualquier tipo de amenaza, represión, persecución, linchamiento y violencia contra los habitantes del poblado por parte de las fuerzas de seguridad y de particulares.

La respuesta del Gobierno de Chiapas fue mandar a un secretario de Turismo, quien ahora será quien dé fe de quién puede lucrar con el servicio de guía y turismo en este territorio de la selva y quién no.

Dicha comunidad exigió respeto a su territorio, autonomía y cultura indígena, así como la liberación inmediata de los veinte detenidos, y también garantías de paz y tranquilidad en la comunidad sin la intervención arbitraria de fuerzas externas que violenten sus derechos.

Además, responsabilizan directamente al gobierno estatal y a la policía de cualquier agresión o acto de violencia que se cometa contra los habitantes de Lacanjá Chansayab.

Pese al abuso de autoridad y la brutalidad policiaca denunciada por la comunidad indígena, las autoridades estatales han inculpado a los 20 detenidos por el presunto secuestro de un grupo de militares en diciembre de 2022.

Detenidos

1. Bernardo Chankin Chanajkin

2. Abelardo Trujillo Gonzalez

3. Moises Tarano Gonzalez

4. Rogelio Kin Nakin

5. Carlos Kin Chankin

6. Felipe Chambor Kin

7. Gilberto Miranda Caballer

8. Oscar Chankin Chanajkin

9. Moises Chankin Najbor

10. Damian Chankin Miranda

11. Frankly Chankin Miranda

12. Ivan Chankin Chancoj

13. Cesar Kin Chanbor

14. Rosendo Kin Chanajbor

15. Arnulfo Chan Cayom Chanajbor

16. Bili Chancayun Chanabor

17. Chan Bor Chancayom Yuc

18. Oj Chan Bor Kin Bor

19. Juan Chancayom

20. Hector Cham Bor

Comentarios