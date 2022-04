PVEM expulsa a diputada por votar contra Reforma Eléctrica

Gamiño, es la primera diputada sin partido en la 65 legislatura

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a cargo de Carlos Puente, solicitó de manera formal la baja de la diputada federal Rocío Alexis Gamiño García, quien este domingo votó en contra de la reforma eléctrica, contraviniendo el sentido del sufragio de su grupo parlamentario.

Así, la legisladora se convirtió en la primera diputada sin partido de la 65 legislatura, aunque aún se desconoce si ya tuvo ofrecimientos por parte de la oposición para unirse a alguna de bancadas. De acuerdo con fuentes de la bancada ecologista, la expulsión se determinó directamente desde la coordinación del PVEM.

"Al tiempo de enviarle un cordial saludo, con fundamento en lo establecido por el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del presente comunico a usted el siguiente cambio en la integración del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Diputada Rocío Alexis Gamiño García, Causa BAJA", señala el oficio que envió Puentes Salas al Presidente de la Cámara baja Sergio Gutiérrez Luna.

Este domingo, en sus redes sociales, la legisladora informó que su sufragio en contra lo determinó porque se preocupa por sus hijos y las futuras generaciones.

"Mi voto es a favor de mis principios, mis valores, mi congruencia y de la responsabilidad con las futuras generaciones. El futuro vale más que ideologías, colores, intereses o partidos", escribió en su red social.

Rocío Alexis Gamiño García, explicó el sentido de su voto contra la reforma eléctrica a través de redes sociales, y argumentó que lo hizo "por mis hijos, tus hijos, México y las futuras generaciones", además que agradeció las muestras de apoyo y de cariño.

"Debemos mirar al futuro como lo está haciendo el resto del mundo. México merece crecimiento, globalización, avanzar en esta nueva época, no un retroceso, no dando el poder a un solo órgano, no destruyendo el patrimonio que la naturaleza nos aporta.

"El futuro vale más que ideologías, colores, intereses o partidos", expresó la diputada, quien es integrante de "The Climate Reality" América Latina.

En video, la diputada verde apuntó que su voto fue en contra "con total autonomía".