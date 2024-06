Que jueces actúen como servidores públicos: AMLO de reforma al PJ

"Vamos a recurrir, en este caso, al método democrático, que sea el pueblo el que decida, para que los jueces actúen como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría o de un consorcio económico, financiero o de potentados. Que estén al servicio del pueblo, que no le den su cargo más que al pueblo, para que no sean empleados de nadie, sean servidores públicos, siervos de la nación", señaló el titular del Ejecutivo.