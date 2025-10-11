Raymond se debilita; se convierte en depresión tropical

El fenómeno natural Raymond se debilitó a depresión tropical antes de tocar tierra en Baja California Sur.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el centro de la tormenta se localizaba a 135 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y con rachas de75 km/h.

El organismo advirtió que el fenómeno provoque ráfagas de viento en estados como Nayarit, Sinaloa, Baja California, Sonora y Chihuahua.

Señaló que las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, y causar encharcamientos, deslaves e inundaciones, mientras que los vientos previstos pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua detalló que el trayecto de "Raymond" por el pacífico mexicano.

Autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de cualquier actualización, ante las posibles modificaciones en las condiciones meteorológicas.

