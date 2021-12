¿Real o simulación? Crean debate por viaje de AMLO en tren

El expresidente Felipe Calderón se sumó al debate señalando que el tren no existe y que las imágenes fueron manipuladas con videos pregrabados

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de su gira por la capital del país y el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a bordo de un tren sobre la ampliación a ocho carriles de la autopista México-Pachuca.

En una grabación, donde también se aprecia a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el mandatario nacional aseguró que se encontraba en la unidad ferroviaria que conectará al centro de la capital con el aeropuerto Felipe Ángeles.

"Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos", sostuvo.

Mientras López Obrador señalaba hacia el terreno que aseguró eran las instalaciones del nuevo aeropuerto, de pronto las ventanas del tren se tornaron totalmente en blanco impidiendo la vista hacia el exterior.

Felipe Calderón acusa a AMLO de "viajar en un tren que no existe"

El video publicado en la cuenta oficial del líder de la Cuarta Transformación causó un gran debate entre los internautas sobre si se trataba de un recorrido real o tan sólo de un recorrido simulado.

El expresidente Felipe Calderón se sumó a la discusión señalando que el tren no existe y que las imágenes fueron manipuladas con videos pregrabados.

"Un buen ejemplo de 'Fake News': viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que 'no es falso pero se exagera'", apuntó el exmandatario.

Algunas personas contribuyeron con comentarios técnicos orientados a concluir que el recorrido en tren del Presidente de México, y su esposa Beatriz Gutiérrez, fue verídico.