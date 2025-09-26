Cerrar X
Realizan destrozos durante la manifestación por caso Ayotzinapa

La movilización, que recorrió la capital hasta el Zócalo, fue infiltrada por grupos que, bajo el pretexto de la protesta, cometieron actos vandálicos

La exigencia de justicia y verdad en el caso Ayotzinapa cumplió 11 años en las calles de la capital, marcada por una multitudinaria marcha que, si bien mostró la persistente indignación de los padres y la sociedad civil, también se vio empañada por actos de vandalismo y destrozos.

La manifestación, que conmemoró un aniversario más de la presunta desaparición forzada de los 43 normalistas, evidenció la fractura entre la protesta pacífica y la acción de grupos que causaron daños significativos.

La movilización, que recorrió la capital desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, fue infiltrada por grupos que, bajo el pretexto de la protesta, cometieron actos vandálicos.

Debido a que es común que se realicen este tipo de actos durante las marchas, varios negocios ubicados sobre Paseo de la Reforma se 

La movilización masiva tiene su origen en uno de los episodios de violación a derechos humanos más graves en la historia reciente de México: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

La marcha es un reflejo de la década de dolor e incertidumbre de las familias, que se mantienen firmes en su exigencia de encontrar a sus hijos y castigar a todos los responsables.


