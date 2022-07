Reanudan obras del Tramo 5 del Tren Maya

Las obras en el Tramo 5 del Tren Maya se reactivarán luego de que el Gobierno Federal determinara que dicho proyecto se trata de una obra seguridad nacional.

Cabe recordar que las obras del Tren Maya fueron suspendidas hace algunas semanas luego de que un juez de Yucatán dictaminara una suspensión definitiva a dicho proyecto.

Pues bien, ahora el director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Javier May confirmó ante los medios la reanudación de las obras en el Tramo 5 del Tren Maya previo a la ceremonia conmemorativa por el aniversario luctuosa de Benito Juárez en el Palacio Nacional.

El director de la Fonatur también descartó que se violentara la suspensión definitiva del Tren Maya o amparos ingresados por ambientalistas y activistas del colectivo 'Selvame del Tren'.

"No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad", indicó.