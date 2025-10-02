Cerrar X
Rechaza Federación retroactividad en reforma a la Ley de Amparo

Claudia Sheinbaum rechazó el transitorio agregado que haría retroactiva la reforma a la Ley de Amparo, al señalar que la Constitución prohíbe esta aplicación

  • 02
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con el transitorio aprobado en el Senado que plantea aplicar de manera retroactiva la reforma a la Ley de Amparo, al señalar que la Constitución mexicana es clara en prohibir esta disposición.

“Primero hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes. Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que se hizo en el Senado”, subrayó la mandataria.

Sheinbaum explicó que será la Cámara de Diputados la que deberá precisar el alcance del transitorio incorporado en la minuta, a fin de garantizar que se respete el principio constitucional de no retroactividad.

“Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio. Desde mi punto de vista no era necesario, porque cualquier nueva disposición ya se aplica a los casos futuros sin necesidad de incluirlo”, afirmó.

El punto en disputa fue introducido por el senador morenista Manuel Huerta como una reserva de última hora en el pleno, y con ello abrió una nueva controversia en torno a la reforma aprobada con 76 votos a favor y 39 en contra.

Expertos constitucionalistas han advertido que el agregado contradice el artículo 14 de la Carta Magna, que prohíbe dar efectos retroactivos a las leyes en perjuicio de las personas.

No se elimina el amparo, asegura Sheinbaum

La mandataria aclaró que la reforma a la Ley de Amparo no busca eliminar derechos ciudadanos, sino agilizar procesos judiciales y dar certeza en casos fiscales y financieros.

“Esto es muy importante porque se ha dicho que queremos quitar el derecho al amparo, y eso es falso. La Constitución no se modifica, y los cambios buscan evitar abusos dentro del sistema judicial”, puntualizó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal insistió en que el centro del debate es garantizar la certeza jurídica y el respeto a los principios constitucionales.

“Más allá de si se consultó o no ese transitorio, lo que se incorporó tiene que revisarse. El principio de no retroactividad es fundamental”, concluyó.

 


